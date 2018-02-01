Адвокат Родченкова заговорил о смерти чистого спорта после оправдания россиян

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, связал отмену пожизненных дисквалификаций российских атлетов со смертью чистого спорта. Слова юриста приводит The New York Times.

«Чистый спорт мертв. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) показывает, что некоторым странам можно делать все, что угодно. Сегодняшнее решение навсегда останется знаком низкой целостности в спорте. Суд очень слабо наказал спортсменов и позволил им "получить билет на волю". Решение только покрыло мошенников и усложнило борьбу за медали для чистых спортсменов», — заявил Уолден.

Об удовлетворении апелляций россиян, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК), CAS сообщил 1 февраля. 28 спортсменов были признаны не нарушавшими антидопинговые правила, их результаты на Играх в Сочи будут восстановлены.

На слушаниях, которые начались 23 января, выступал и сам Родченков. По словам адвоката российских спортсменов Анны Козьменко, информатор не смог дать четкие ответы на ряд поставленных вопросов.

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