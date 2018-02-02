Работники ФБР повеселились с преступниками за 25 тысяч бюджетных долларов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США потратили 25 тысяч бюджетных долларов на ужин членов преступного сообщества в итальянском ресторане. Встречу прозвали «рождественской вечеринкой Коза ностры», сообщает New York Post.

Ужин устроили в Бронксе в декабре 2014 года, чтобы выманить членов мафии, а позднее арестовать их. О трате стало известно из показаний спецагента Уильяма Инцерильо (William Inzerillo) во время слушаний 31 января в Федеральном суде Манхэттена по делу преступного босса Джозефа Мерлино из Филадельфии о вымогательстве.

«Мы заплатили за вечеринку. На ней присутствовали более 20 человек, и мы заплатили за всех», — рассказал сотрудник ФБР. По его словам, изначально ведомство не собиралось брать на себя такие расходы, однако без этого им не мог помочь их осведомитель Джон Рубео.

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«Мы дали ему 5 тысяч долларов на перелет и трансфер Мерлино и его жены, — пояснил Инцерильо. — Мы также предоставили 20 тысяч на вечеринку, примерно по тысяче на человека».

На этой встрече вместе впервые оказались три босса — Мерлино, а также Паскуале Паррелло и Юджин О'Нофрио из преступной семьи Дженовезе. Они даже сделали совместный снимок и шутили, что он приведет к их аресту, пишет издание. В итоге ужин дал прокурорам шанс предъявить им обвинения.

Мерлино не признает своей вины. Сколько лет заключения ему грозит, не сообщается. Парелло в 2017-м приговорили к семи годам заключения за вымогательства. Слушания по делу О'Нофрио пока не проводились.

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