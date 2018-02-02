Украинские патриоты забросали пенсионеров говядиной

В Запорожье активисты с флагами Украины сорвали акцию, посвященную 75-летию окончания Сталинградской битвы, которую проводила организация «Полк победы». Об этом сообщает «Интерфакс».

Около 20 членов организации, преимущественно, пенсионеры, собрались возле Аллеи славы, где возлагали цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. К ним подошли несколько десятков местных жителей с государственными флагами и потребовали «не насаждать в Запорожье русский мир», а также «уважать» погибших в Донбассе украинских солдат.

Патриоты включили громкую музыку, чтобы сорвать акцию, после чего бросили к ногам активистов «Полка победы» говяжью печень, которая, по их мнению, символизирует «кровавую власть большевиков».

Между сторонами произошла словесная перепалка, но благодаря большому количеству полицейских до драки дело не дошло.

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