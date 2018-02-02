В небе над Францией столкнулись вертолеты

Два военных вертолета столкнулись в небе на юге Франции, все находившиеся на их борту люди погибли. Об этом сообщает в пятницу, 2 февраля, Var-matin.

Инцидент произошел рано утром в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Воздушные суда упали возле озера между коммунами Кабас и Карсес. На борту вертолетов были в общей сложности пять человек. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

По данным The Sun, потерпевшие крушение вертолеты — это многоцелевые Aerospatiale Gazelle, стоящие на вооружении французской армии. В Вооруженных силах страны подтвердили факт произошедшего, однако причина столкновения пока не выяснена. Издание также сообщает, что в воздушных судах могло находиться больше людей, и власти ведут поиск выживших.

Reuters уточняет, что вертолеты принадлежали армейской школе летного обучения.

30 января вертолет рухнул на жилой дом в американском городе Ньюпорт-Бич. Четверо находились на борту, один — пешеход — был на земле в момент крушения. В итоге три человека погибли, двое получили ранения.

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