На Титане нашли признаки жизни

Специалисты НАСА подтвердили существование в атмосфере Титана винилцианида — соединения, которое может являться компонентом клеточных мембран у микроорганизмов, возможно, обитающих в метановых океанах спутника Сатурна. Кратко о результатах исследования, опубликованных в журнале Science Advances, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Клеточные мембраны у земных организмов содержат фосфолипиды — молекулы, состоящие из полярной (растворимой в воде) «головки», содержащей атом фосфора, и двух неполярных хвостов из остатков жирных кислот. Такая структура способствует образованию эластичной оболочки у клеток. Однако у гипотетических микроорганизмов, чья жизнедеятельность основана на метане, а не на воде, мембрана должна состоять из других соединений, например винилцианида.

Ученые обнаружили следы винилцианида в атмосфере Титана на высоте 200 километров с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Чили). При этом наибольшей концентрации молекулы достигали в районах над южным полюсом спутника. При низких температурах (минус 179 градусов Цельсия), характерных для Титана, винилцианид должен концентрироваться в капли и падать на метановые озера.

Моделирование показало, что в море Лигеи в северном полушарии Титана винилцианида должно быть достаточно для формирования 10 тысяч клеток в одном кубическом сантиметре. Это в 10 раз больше микроорганизмов, чем бактерий в прибрежных районах земных океанов.

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