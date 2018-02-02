Ученые предупредили о грядущей катастрофе

Ученые заявили о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли, а также последующих за этим катаклизмах, сообщает The Daily Mail.

Геофизик Дэниел Бейкер (Daniel Baker) из Колорадского университета в Боулдере (США) изложил свою гипотезу в журнале Undark Magazine. По его мнению, за последние 200 лет магнитное поле планеты ослабло на 15 процентов, что может быть признаком скорой геомагнитной инверсии. В таком случае некоторые районы Земли, отмечает ученый, окажутся практически полностью непригодными для жизни.

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Геофизик Ричард Холме (Richard Holme) из Ливерпульского университета (Великобритания) заявил, что переворот полюсов спровоцирует массовые сбои в работе электрических систем по всей планете.

Инверсия полюсов, как полагают ученые, осуществляется в течение нескольких тысяч лет и приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля Земли. В результате вредное для живых организмов космическое излучение достигает поверхности планеты. Ряд ученых полагают, что геомагнитная инверсия носит случайный, а не периодический, характер.

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