Актер Панин лишился машины за долги

Судебные приставы арестовали автомобиль актера Алексея Панина за долги по налогам и штрафам. Если он не погасит задолженность, иномарку могут выставить на торги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В службе уточнили, что Панин задолжал государству более 459 тысяч рублей, 29 тысяч из которых составляют пени. Приставы попросили суд временно запретить актеру садиться за руль и покидать страну. Средства с его банковских счетов будут взысканы в счет погашения долга.

Ранее в понедельник, 5 февраля, Алексей Панин был задержан на седьмом километре МКАД. Согласно базе данных ГИБДД, он 248 раз нарушил правила дорожного движения. По 51 из этих нарушений его могут привлечь по статье 20.25 КоАП («Уклонение от административной ответственности»).

За несколько дней до задержания актер выложил в сеть видеоролик, на котором он нарушает ПДД и отпускает руль автомобиля на большой скорости.

Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Жмурки», «ДМБ» и «Даун Хаус», а также в сериале «Солдаты».

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