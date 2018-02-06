Авиационную бомбу весом в полтонны сдали в металлолом в Кировской области

Сотрудники Росгвардии уничтожили авиабомбу, сданную в пункт приема металлов в Кировской области. Об этом во вторник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

По словам официального представителя ведомства, инцидент произошел в Вятско-Полянском районе на юге области. Местные жители обнаружили в лесу странный предмет — отрезок металлической трубы диаметром около 50 сантиметров и высотой в человеческий рост. Он находился в грунте в вертикальном положении.

Предмет сдали в пункт приема вторсырья. Там его попытались разобрать, но внутри обнаружился механизм с технической жидкостью. О находке немедленно сообщили в полицию.

«Взрывотехники установили, что обнаруженный предмет — фугасная авиационная бомба весом 500 килограммов и радиусом поражения 1600 квадратных метров. С соблюдением мер безопасности находку вывезли в безопасное место и подорвали накладным зарядом. После осмотра разрушенной взрывом бомбы выяснилось, что боеприпас оказался инертным (без взрывчатого вещества) и опасности не представлял», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

14 октября 2017 года стало известно, что в Приморском крае тракторист, вспахивавший поле, нашел 100-килограммовую авиабомбу. Ее уничтожили спасатели МЧС.

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