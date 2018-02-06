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Американцев оставят без одежды

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Расходы жителей США на приобретение одежды и обуви снизились за последние 40 лет вдвое, сообщает Bloomberg.

Если в 1977 году средняя американская семья тратила на эти цели 6,2 процента годового бюджета, то в настоящее время доля составляет лишь 3,1 процента. Аналитики связывают это со сменой норм офисного этикета. Если в прошлом большинству работающих приходилось иметь как минимум два комплекта одежды — строгий костюм для работы в офисе и одежду для свободного времени, то сегодня все больше работодателей позволяют приходить на работу в джинсах, свитерах и других подобных вещах. По данным Общества управления людскими ресурсами, крупнейшей в мире ассоциации специалистов по HR, в 2017 году почти половина американских работодателей позволяют работникам носить в офисе одежду-casual.

Как указывают аналитики, снижение интереса американцев к покупке одежды ведет к уменьшению продаж как у мелких, так и у крупных ретейлеров, и, как следствие, к закрытию магазинов. Еще одним последствием снижения спроса на деловую одежду является закрытие химчисток: к 2022 году аналитики предрекают уменьшение их количества на 20 процентов.

Одновременно эксперты отмечают продолжающийся рост спроса на высокотехнологичную продукцию. Начиная с 2010 года жители США тратят на покупку гаджетов больше, чем на одежду и обувь.

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