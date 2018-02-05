Крым оставят без «шузов»

Российский ретейлер Zenden, планировавший создать в Крыму обувной кластер стоимостью миллиард рублей, заморозил проект. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Проект вела дочерняя структура Zenden Group — ООО «Крым шуз». Предполагалось, что фабрика будет выпускать до миллиона пар обуви в год. Работы по строительству свернули еще в январе 2017 года в связи с некомпетентностью застройщиков и низкой конкурентоспособностью в строительной области региона. О проекте было объявлено в апреле 2016 года. В настоящий момент идут судебные разбирательства.

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Основатель Zenden Group Андрей Павлов выкупил доли своих партнеров в «Крым шуз» Александра Харагоршева и Дениса Лысенко в марте 2017 года. Источники в администрации Евпатории, где велось строительство, сообщают, что новый возможный срок запуска объекта — декабрь 2019 года. По словам Павлова, строительство будет возобновлено после урегулирования конфликтов с подрядчиками. В настоящее время в Крыму у Zenden есть мелкое производство на арендованных площадях, где отшивается четыре-пять тысяч пар обуви в месяц.

Zenden — производитель обуви и аксессуаров. Компания основана в 1997 году. В настоящее время под этой маркой работает около 200 магазинов более чем в 100 городах России.

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