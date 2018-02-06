Германия и Китай лишили Россию ракетных кораблей

Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года, сообщил Mil.Press FlotProm информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, задержка вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизелем CHD622V20 китайского производства. «Сейчас инженеры в тесном сотрудничестве с флотом устраняют проблемы. В ближайшее время придут элементы системы двухступенчатого турбонаддува, и недочеты устранят», — заявил собеседник издания.

Изначально девять кораблей строящейся серии должны были получить немецкие двигатели MTU 16V4000M90. Однако в результате прекращения поставок из-за санкций дизели установили только на пять кораблей, переданных флоту в 2014-2015 годах. На оставшиеся командование ВМФ решило поставить китайские CHD622V20. По словам главного конструктора дизеля М150 «Пульсар» ПАО «Звезда» Александра Архипова, они являются лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622.

Источник в одной из двигателестроительных компаний, знакомый с ситуацией, заявил изданию, что китайский двигатель создавали для гражданских судов и он не рассчитан на военные нагрузки на энергоустановку. «Военно-морские скоростные режимы он просто не потянет, что обязательно проявится в будущем», — добавил специалист.

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В мае 2017 года генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Ренат Мистахов заявлял, что ВМФ России получит «Вышний Волочек» в октябре того же года. Корабль должен войти в состав 41-й ордена Нахимова бригады ракетных катеров Черноморского флота с пунктом базирования в Севастополе.

Корабль проекта 21631 разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Многоцелевые корабли, оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, включая восемь ракет «Калибр». Водоизмещение корабля составляет 949 тонн, длина — 75 метров, ширина — 11 метров. Максимальная скорость — 25 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека.

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