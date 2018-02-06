Владельцу тайского кафе пригрозили тюрьмой за полуголую официантку в рекламе

Владельцу кафе, открывшегося в таиландском городе Чонбури, грозит тюремное заключение за публикацию видео и фотографий, в котором заведение рекламирует полуобнаженная официантка. Об этом сообщает издание The Sun.

В рекламе кафе, открывшегося в конце января, фигурировала модель, одетая в один фартук на голое тело. На снимках, которые владелец заведения сделал сам, полуобнаженная женщина подает посетителям напитки. В ролике она объявляет, что кофе получается хорошим, потому что в нем много молока, после чего с намеком косится на свою грудь.

Реклама привлекла внимание правоохранительных органов. Владельца кафе обвинили в распространении непристойных материалов. Если его признают виновным, его ждет тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. Кроме того, он может быть оштрафован на 100 тысяч бат (180 тысяч рублей).

По словам владельца кафе, он полагал, что не нарушает закон, поскольку модель не была полностью обнажена. Сама девушка утверждает, что снималась бесплатно. «Я сделала это по доброте сердца, чтобы помочь кафе, — говорит она. — Это новое заведение, посетителей нет, так что я просто хотела помочь».

В 2017 году сообщалось, что власти Камбоджи запретили актрисе Денни Кван сниматься в кино из-за сексуальной манеры одеваться.

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