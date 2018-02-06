Полицейский написал заявление на жену из-за плохого воспитания сына

Оперативник из Йошкар-Олы написал заявление в полицию на свою жену за то, что та неправильно воспитывает их общего ребенка и травмирует его психику. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

Как говорится в документах, приложенных к сообщению, супруга мужчины тоже работает в органах — она инспектор ППС. По факту обращения проведена служебная проверка, в результате которой женщине объявлено взыскание, рекомендованы поставить на учет в отделе морально-психологического обеспечения УВД.

5 февраля в Москве прокурору объявили выговор за попытку проехать на территорию заповедника на родительском Hummer. Представитель надзорного ведомства разругался с сотрудниками ЧОП, после чего позвонил напрямую начальнику ОВД, потребовав вызвать на место наряд полиции. Охранников задержали и забрали в отделение.

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