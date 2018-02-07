11-летний мальчик вытащил друга из ледяной воды и погиб

11-летний житель Нью-Йорка Энтони Перес (Anthony Perez) погиб, спасая 12-летнего приятеля Хуана Амперреса (Juan Umpierrez) из ледяного пруда. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в парке Форест в районе Мертл-авеню. Мальчики играли у пруда после школы, когда один из них случайно упал в воду. Перес бросился на помощь другу, сумел его вытащить, но упал в пруд сам.

Прибывшие на место спасатели попытались вызволить ребенка из ледяного плена. Доставив его на берег, они обнаружили, что мальчик уже не дышит. Его отправили в больницу, где медики констатировали смерть.

Издание также уточняет, что два спасателя были госпитализированы из-за переохлаждения. Спасшийся мальчик выразил соболезнования по поводу потери друга.

Позднее Департамент пожарной охраны Нью-Йорка выпустил памятку для родителей, в которой предупредил об опасности игр вблизи озер и прудов в зимний период.

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