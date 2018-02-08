Сенатор от Севастополя захотел навести порядок в прокуратуре

Член Совета Федерации от Севастополя Валерий Куликов заявил о необходимости пересмотреть систему работы городской прокуратуры. Он не исключил, что подготовит обращение в Генпрокуратуру по этому поводу, сообщает «ФедералПресс» в четверг, 8 февраля.

«Считаю, что необходимо посмотреть на работу прокуратуры Севастополя в части защиты интересов города в сфере земельно- имущественных отношений, избирательного подхода при обращении в суды. Пора наводить порядок», — заявил Куликов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции в конце 2017 года говорил о пользе ротации управленческих кадров в правоохранительных органах по той же схеме, что и в армии. «Думаю, что и в отношении прокуратуры Севастополя, судов и ряда госпредприятий и организаций эта практика будет полезна и позволит оздоровить обстановку в городе, влить свежие силы в работу на благо горожан», — подчеркнул сенатор.

7 февраля о необходимости провести ротацию кадров в прокуратуре и судебной системе Севастополя заявляла другой сенатор от города Ольга Тимофеева.

В конце января власти Севастополя отсудили у городского прокурора Игоря Шевченко участок у моря размером в десять соток. Прокуратура подала иск к правительству с требованием разорвать контракт с юридической фирмой «Правозащита» сопровождающей судебные процессы. Губернатор Дмитрий Овсянников счел это проявлением коррупции и обещал обратиться в Следственный комитет России и Генпрокуратуру.

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