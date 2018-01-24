Власти Севастополя отсудили у прокурора земельный участок у моря

Балаклавский районный суд Севастополя удовлетворил иск правительства города об истребовании земельного участка в государственную собственность у прокурора Игоря Шевченко. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Этот земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров был передан в собственность Шевченко весной 2010 года вопреки нормам действовавшего на тот момент законодательства. Суд также взыскал с Шевченко госпошлину размером 300 рублей и отклонил часть иска, связанную с изъятием информации из кадастра.

Как отмечается, за период с марта 2014 по декабрь 2016 года Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя было подано более 420 исковых заявлений об истребовании земельных участков в собственность города. Еще около 200 таких заявлений в этот период было подано органами прокуратуры города.

С апреля по ноябрь 2017 года состоялось свыше 10 тысяч 700 судебных заседаний по данным делам. К концу ноября 2017 года судами первой инстанции рассмотрено более 2 тысяч дел, из которых отказом в удовлетворении исковых требований завершились только 15.