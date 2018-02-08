Маленький мальчик застрял головой в горшке

Видео: mirror.co.uk

Мальчик из Китая застрял головой в сидении горшка. Как сообщает The Mirror, чтобы вызволить ребенка, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Инцидент произошел в городе Нанкин, провинция Цзянсу. Трехлетнего мальчика доставили к спасателям его бабушка и дедушка, сидевшие с ним, пока родители были на работе. По словам бабушки, ребенок очень любит баловаться, поэтому от скуки решил засунуть голову в горшок. Однако не смог вытащить ее обратно и заплакал.

Спасатели сначала хотели разрезать сиденье гидравлическими плоскогубцами, однако потом решили разделить его на куски, расплавив паяльником, чтобы не порезать шею ребенка острыми осколками пластика. Чтобы успокоить ребенка, один из спасателей включил ему мультфильм на своем телефоне. В итоге мальчика удалось освободить.

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