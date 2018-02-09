«Аэрофлот» ужесточит контроль за габаритами и весом ручной клади

«Аэрофлот» с 15 февраля ужесточает контроль за провозом ручной клади. Новые нормы будут действовать в базовом аэропорту авиакомпании Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе перевозчика.

Контроль веса и габаритов вещей будет действовать на протяжении всего времени прохождения пассажирами предполетных процедур. В частности, в компании отмечают, что пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх установленных норм. Проверять багаж на соответствие нормам по размерам и весу будут также при выходе на посадку.

«Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным "Аэрофлотом", пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж», — сообщили в авиакомпании.

Тем, кто откажется оплачивать сверхнормативный багаж, могут отказать в перевозке.

«"Аэрофлот" особо подчеркивает, что не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением. Специальная система контроля провоза ручной клади вводится в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна», — добавили в компании.

Гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак считает действия менеджмента «Аэрофлота» «абсолютно рутинными». «Существуют правила перевозки пассажиров, закрепленные в договоре о перевозке. Там же закреплены правила перевозки багажа. Но со временем любые правила "развинчиваются" — на них начинают смотреть сквозь пальцы. И поэтому в какой то момент менеджмент говорит: Давайте будем четче их выполнять, ведь пассажиры жалуются. То есть те, кто заходят в самолет последними, не находят места для своих чемоданчиков, экипаж в результате бегает по салону и перекладывает сумки на полках, чтобы хоть как-то их разместить. поэтому в какой-то момент к таким действиям приходится прибегать всем авиакомпаниям», — сказал эксперт.