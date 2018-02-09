Раскрыт план США сорвать сотрудничество России и Афганистана

В Москве считают, что Вашингтон хочет создать препятствия для российско-афганского военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, его слова приводит «Интерфакс-АВН».

«К сожалению, такие попытки имеют место», — заявил он.

Кабулов также отметил, что Пентагон называл неверную цену российских вертолетов при обсуждении плана развития ВВС Афганистана до 2023 года. «Недавно стало известно, что при обсуждении в сенате упомянутой программы Минобороны США сознательно завысило данные о стоимости новых российских вертолетов класса "Ми" и исказило информацию о их летных характеристиках», — указал он.

Кабулов пояснил, что программу, предусматривающую замену всей российской авиатехники на американскую, Вашингтон утвердил в июне 2017 года. «При этом зачастую их бывшие в эксплуатации машины заметно уступают нашим по технико-эксплуатационным параметрам», — добавил чиновник.

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В ноябре 2017 года в Минобороны Афганистана заявляли, что больше не нуждаются в российских вертолетах, поскольку их теперь поставляют из стран-членов НАТО. В то же время Кабулу все еще требуется обслуживание уже имеющихся в эксплуатации машин.

На тот момент Национальный воздушный корпус Афганистана располагал 11 ударными Ми-35 и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Россия не может обслуживать поставленную Афганистану технику из-за санкций, введенных Вашингтоном. Помимо этого, в США на законодательном уровне запрещено военное сотрудничество с Москвой.

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