Летящие ядерные спутники СССР попали на фото

Нидерландский астроном Марко Лангбрук ночью 7 февраля 2018 сфотографировал в небе над Лейденом советские космические аппараты «Космос-1860» и «Космос-1412», каждый из которых до отработки задач переносил по ядерному реактору.

В комментарии под своим твитом эксперт отметил, что речь идет о бортовой ядерной энергетической установке БЭС-5 «Бук» мощностью 5 киловатт.

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 07 февраля 2018, 21:04

Запущенные в 1980-х годах космические аппараты серии УС-А (Управляемый Спутник Активный), к которым относятся «Космос-1860» и «Космос-1412», входили в состав системы морской космической разведки и целеуказания МКРЦ «Легенда». Из 33 спутников УС-А 31 оснащались БЭС-5 «Бук», а два переносили ТЭУ-5 «Тополь».

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Типовой такой спутник имел цилиндрическую форму (диаметр — 1,3 метра, длина — 10 метров), на одном конце космического аппарата располагался радар, а на другом — ядерная энергетическая установка.

Из общей массы спутника 3800 килограммов на ядерную установку (реактор на быстрых нейтронах и термоэлектрический генератор в случае БЭС-5 «Бук») приходилось 1250 килограммов. После отработки задач предусматривалось отделение ядерной энергетической установки от космического аппарата с ее последующим выведением на орбиту захоронения.

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