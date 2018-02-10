Гранату положили в стиральную машину, довели до взрыва и показали результат

WarGonzo / YouTube

Проект WarGonzo, активно освещающий вооруженный конфликт в Донбассе, продемонстрировал, что произойдет, если включить стиральную машину с лежащей внутри гранатой Ф-1.

Авторы видео положили боеприпас в барабан, предварительно разогнув усики предохранительной чеки, чтобы граната могла сработать. В машинку залили воду и включили при помощи генератора. Несколько минут ничего не происходило, но когда устройство перевели в режим отжима, «лимонка» взорвалась.

Ф-1 — ручная противопехотная граната. Предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Из-за значительного радиуса разлета осколков (радиус поражения осколками — 40-50 метров) метать ее можно только из-за укрытия, из бронетранспортера или из танка.

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