Британцев устрашили российскими секретными «военными игрушками»

Британское издание Daily Express опубликовало статьи о новом секретном оружии России и возможной «тотальной войне» с Европой.

«Страх войны между Россией и Европой усилился после того, как Кремль раскрыл испытания нового ужасающего военного самолета», — говорится в материале. Издание приводит комментарии заместителя министра обороны России Юрия Борисова о начавшихся испытаниях нового истребителя.

В другой статье, вышедшей на сайте двумя днями ранее, отмечается, что испытания начались после публикации доклада Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия и Европа приближаются к «тотальной войне». Сообщается, что в докладе также говорится об «эрозии соглашений о контроле над вооружением, развертывании дополнительного вооружения и напряженности по поводу военных учений», которые повышают риск вооруженного столкновения.

Под секретным оружием подразумеваются 12 российских истребителей пятого поколения Су-57 (ранее Т-50). Первые вылеты Су-57 с новым двигателем совершил в декабре 2017-го. Контракт на поставку самолетов российским военным может быть подписан уже в этом году, а их испытания продлятся около трех лет.

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