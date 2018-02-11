Украинец услышал «призыв» Путина принять Конституцию и попытался себя зарезать

Самарский районный суд Днепропетровска постановил поместить на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу мужчину, пытавшегося зарезать себя из-за того, что слышит голос Путина. Об этом сообщает украинское издание «Таймер».

Как рассказали врачи, украинец жаловался, что слышит голос российского президента, который настойчиво требует «принять Конституцию». В результате мужчина попытался себя зарезать.

Суд удовлетворил просьбу отправить жителя Днепропетровска на принудительное лечение, поскольку, по словам специалистов, он представляет угрозу для окружающих.

Врачи считают, что психическое заболевание было усугублено чрезмерным употреблением алкоголя.

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