Индонезиец с мачете устроил резню в церкви

Вооруженный мачете житель Индонезии напал на прихожан католической церкви в городе Слеман провинции Джокьякарта. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает местное издание Bisnis Indonesia.

Инцидент произошел в воскресенье около 07:45 по местному времени. Как отмечается, в момент атаки в церкви находились около 100 человек. В результате четверо из них, в том числе священник, получили ранения и были госпитализированы. Сам 22-летний нападавший при попытке задержания оказал сопротивление и был застрелен полицейскими.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, мотивы и обстоятельства нападения устанавливаются.

В декабре прошлого года два террориста-смертника, одетые в жилеты со взрывчаткой, совершили нападение на христианскую церковь в городе Кветта в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. В момент атаки в храме находились около 400 верующих, в результате нападения погибли 5 человек, 18 получили ранения.

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