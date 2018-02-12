Губернатор Севастополя поручил навести порядок в жилом фонде

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил профильному ведомству проанализировать ситуацию с подключением многоквартирных домов к сетям ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщается на сайте городского правительства в понедельник, 12 февраля.

«На сегодняшний день в Севастополе достаточно много жилых домов, которые подключены к сетям и коммуникациям не будучи при этом введенными в эксплуатацию. И наоборот, есть дома, которые получили документы на ввод в эксплуатацию, но к соответствующим сетям не подключены. Прошу проанализировать ситуацию и через неделю доложить», — сказал Овсянников.

Губернатор поручил также провести инвентаризацию балансодержателей гидротехнических сооружений Севастополя, а также составить план работы на текущий год в части выявления бесхозных гидротехнических сооружений. «До конца этого года мы должны навести порядок в жилом фонде. Обеспечение безопасности севастопольцев — первоочередная задача правительства города», — подчеркнул он.

В конце января Дмитрий Овсянников поручил открыть общественные приемные, в которых будут проводиться личные приемы руководителей исполнительных органов власти, выездные приемы высших должностных лиц Севастополя, а также тематические приемы.