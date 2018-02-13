В США обнаружили новую угрозу национальной безопасности

Использование детей в качестве солдат различными группировками по всему миру представляет собой не только этическую проблему, но и несет угрозу национальной безопасности США. Об этом пишут эксперты в издании National Interest.

Авторы статьи напоминают, что в настоящее время американские военные находятся в Сирии, Афганистане, Ираке и Нигерии. И они все чаще сталкиваются с детьми-солдатами, которые могут быть разведчиками, «живыми бомбами» и стрелками. И хоть несовершеннолетние не могут существенно повлиять на исход того или иного боя, их использование серьезно затягивает конфликт в целом.

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Для того чтобы избежать дополнительных потерь из-за вооруженных детей, авторы статьи предлагают готовить американских военнослужащих для встречи с ними, а также реализовывать в зонах конфликта различные гуманитарные программы.

По оценкам ООН, в гражданской войне в Южном Судане было использовано более 19 тысяч детей-солдат. В войне в Йемене призвали около 1,7 тысячи детей. Более двух тысяч несовершеннолетних смогли заставить воевать террористические организации в Нигерии.

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