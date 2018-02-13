Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2017 года увеличилась в 3,5 раза

Россельхозбанк, входящий в пятерку крупнейших кредитных учреждений страны по размеру активов, отчитался о финансовых результатах за 2017 год, сообщили «Ленте.ру» в кредитной организации.

Чистая прибыль Россельхозбанка за отчетный период составила 1,8 миллиарда рублей, увеличившись с 0,5 миллиарда рублей в 2016 году. При этом совокупный кредитный портфель по состоянию на 1 января 2018 составил 1,9 триллиона рублей, а выдача кредитов сельхозпроизводителям за 2017 год увеличилась на 7 процентов, достигнув 1,1 триллиона рублей.

Одновременно с этим Россельхозбанк нарастил динамику привлечения средств клиентов, объем которых по итогам 2017 года увеличился на 40,4 процента, составив 2,19 триллиона рублей.

«Располагающая экономическая ситуация в стране и улучшение ситуации в банковском секторе позволяют банкам получать более высокие прибыли как минимум за счет улучшения качества заемщиков», — говорит старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич. «При этом банк ориентирован на сельскохозяйственный сектор — здесь мы тоже наблюдаем существенное улучшение ситуации, так как сельское хозяйство показывает очень динамичный рост. Фактически, мы видели в этом году очередные рекорды по урожайности, это, конечно, сказывается на финансовых показателях сельхозпроизводителей и их возможностях по обслуживанию собственных кредитов, а также стимулирует получение кредитов для развития предприятий, относящихся к аграрно-промышленному комплексу. Все вместе эти факторы и позволили банку улучшить свои показатели», — отметил эксперт.

Одним из ключевых направлений работы Россельхозбанка с сельхозпроизводителями является стартовавшая в прошлом году программа льготного кредитования.

Ранее о результатах работы в 2017 году и перспективных проектах глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев докладывал Владимиру Путину на встрече в Ново-Огареве. Он заявил, что банк продолжит масштабную финансовую поддержку реального сектора экономики и, прежде всего, агропромышленного комплекса. Механизм льготного кредитования позволяет сельхозпроизводителям получать кредиты по ставке не выше пяти процентов годовых. В целом, по словам Патрушева, у банка сформирован довольно внушительный кредитный портфель.

«Идея программы льготного кредитования АПК появилась в период действия западных санкций в отношении России, когда государство сделало ставку на развитие импортозамещения внутри страны», — говорит ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг портала «Банки.ру» Ирина Сафронова. «Эта программа позволила предприятиям АПК привлекать краткосрочные и инвестиционные кредиты для развития своего бизнеса под ставку, в разы меньшую, предлагаемой на рынке», — отмечает она.