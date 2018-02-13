Подсчитана доля американцев в госдолге России

Американские инвесторы, по приблизительным оценкам, владеют 10 процентами российского суверенного долга. Об этом сообщила руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА; российское национальное рейтинговое агентство) Наталья Порохова, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в ожидании публикации «кремлевского доклада» возникали опасения в связи с потенциальным влиянием документа на российский госдолг. Однако доклад не привел к расширению санкций, и, по словам Пороховой, в большей мере имел имиджевые ограничения для попавших в него лиц.

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«Действительно, если бы американским инвесторам запретили держать наш долг, это привело бы к удорожанию ставок. Есть наши очень косвенные оценки, сколько процентов держат именно американские инвесторы в наш долг, очень приблизительные наши оценки — около 10 процентов», — сказала Порохова.

Также в АКРА оценили проблемы российского банковского сектора. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов Кирилл Лукашук отметил, что в топ-5 российский банков нет частных кредитных учреждений, а в топ-10 их только три. Всего же доля государства в банковском секторе России с 2015 года увеличилась на 9 процентов и составила 70 процентов.

По словам Лукашука, слишком большая доля государства в банковском секторе несет риски для инвесторов, в частности риск неэффективного управления. Кроме того, такое положение может привести к кредитованию политически важных отраслей, что «не всегда оправданно».

Ранее Центр стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин, предложил запретить государственным корпорациям покупку частных компаний. В своем докладе центр отметил, что доля государства в экономике достигла половины ВВП, в том числе из-за неформального огосударствления частных компаний.

Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» в конце января, в него вошли 210 российских бизнесменов и чиновников, в том числе весь состав российского правительства. Само попадание в документ не означает индивидуальных санкций, однако глава американского Минфина Стивен Мнучин заявлял, что они обязательно последуют.

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