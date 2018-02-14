Военные опровергли опасный маневр российского корабля в Босфоре

Минобороны опровергло данные об опасном сближении российского и британского кораблей в проливе Босфор. Суда разошлись штатно. Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

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По его словам, дистанция между российским «Кызылом-60» и британским HMS Enterprise при встрече составляла около 1 кабельтова (примерно 180 метров).

«Для данного участка проливной зоны это является абсолютной нормой для всех участников судоходства», — пояснил Трухачев.

Он добавил, что никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов «Кызыл-60» и Enterprise не было.

Ранее британские СМИ сообщали, что многоцелевой разведывательный корабль HMS Enterprise опасно сблизился с военным транспортным судном «Кызыл-60». Отмечалось, что они разошлись буквально в нескольких десятках метров.

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