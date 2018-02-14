Российский «Кызыл» по пути из Сирии помешал британскому военному кораблю

Британский многоцелевой разведывательный корабль HMS Enterprise опасно сблизился с российским военным транспортным судном «Кызыл-60». Об этом в среду, 14 февраля, пишет Daily Star.

Издание сообщает, что корабли разошлись буквально в нескольких десятках метров. Их пути пересеклись у турецкого побережья недалеко от пролива Босфор.

«Кызыл-60» возвращается в Россию после того, как побывал в сирийском Тартусе, пишет издание. Там находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ.

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В свою очередь, HMS Enterprise Королевского военно-морского флота принимал участие в 21-дневных учениях в Черном море, целью которых было «повысить способность НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны», отмечает Daily Star. Для этого он совершал совместное патрулирование с двумя кораблями из Румынии и Турции. В настоящее время он направляется в Средиземное море. Enterprise помогает подводным лодкам и оказывает поддержку во время морских операций.

В январе CNN сообщал, что российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние 1,5 метра к патрульному P-3 Orion Военно-морских сил США над международными водами Черного моря. Тогда Минобороны России подтвердило перехват, однако подчеркнуло, что маневры проводились с соблюдением всех международных правил.

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