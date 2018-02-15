Дельфины подтолкнули маленьких сородичей к массовому суициду

Несколько десятков дельфинов были найдены на морском побережье в штате Южная Нижняя Калифорния в Мексике. Из 54 особей спасти удалось только 33, остальные погибли, сообщает CTV News.

Сотрудники Федерального агентства по охране окружающей среды заявили, что все животные — представители вида обыкновенный дельфин (или дельфин-белобочка). По мнению экспертов, заставить их выброситься на пляж могло нападение более крупных дельфинов-афалин. На телах погибших и пострадавших млекопитающих обнаружили следы их укусов.

Специалисты проведут вскрытие, чтобы установить точную причину произошедшего.

Обыкновенный дельфин обычно достигает в длину не более двух метров, тогда как афалины в некоторых случаях могут вырастать до 4,5 метров.

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