Пьяного ездока на холодильнике с колесиками оштрафовали за нарушение ПДД

В новозеландском городе Нью-Плимут суд постановил оштрафовать мужчину, который выехал на проезжую часть на портативном холодильнике. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

В начале декабря 2017 года полицейские остановили в Нью-Плимуте 35-летнего Лани Льюиса Ханта (Lani Lewis Hunt), ехавшего по городской улице верхом на холодильнике с колесами и небольшим мотором. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в его дыхании более чем вдвое превышает допустимый уровень.

Хант согласился, что пьян, и объяснил, что только что заезжал в магазин за дешевыми спиртными напитками. По его словам, он не догадывался, что ездить по улицам на холодильнике с мотором запрещено.

Нарушителя обвинили в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вождении без прав. На суде, состоявшемся 14 февраля, Хант признал свою вину. Его приговорили к штрафу величиной 500 новозеландских долларов (около 21 тысячи рублей).

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!