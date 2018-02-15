Правозащитник Ковалев решил стать доверенным лицом Собчак и сразу передумал

Первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев отозвал свое согласие стать доверенным лицом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Об этом он заявил в открытом письме, опубликованном на сайте партии «Яблоко».

«Обдумав мое скоропалительное согласие стать Вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку. Эта работа мне не по силам, да и не по душе — не следует браться за то, что не умеешь делать наилучшим образом. И в чем не чувствуешь твердой убежденности», — отметил он.

«Сомневаюсь, также, что Вы, в этой роли, получили бы заметную поддержку. Быть может, потому, что Вы думаете преимущественно не о задаче, а об этой самой Вашей роли в ней. ... У меня другая профессия и совсем другие навыки. Конечно, мне надлежало бы понять ситуацию и пресечь недоразумение. Я не нашелся. Я кругом виноват. Простите меня», — пишет Ковалев.

О решении стать доверенным лицом Ксении Собчак Ковалев объявил 14 февраля во время встречи с кандидатом от партии «Гражданская инициатива».

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