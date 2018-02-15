Названы лучшие фильмы об Олимпийских играх всех времен

Портал Vulture составил список из 15 лучших спортивных фильмов в истории кинематографа, посвященных Олимпийским играм. Лидером рейтинга стала лента «Охотник на лис» Беннетта Миллера.

Основанная на реальных событиях картина со Стивом Кареллом, Ченнингом Татумом и Марком Руффало в главных ролях рассказывает о спортсмене, который готовится к играм в Сеуле 1988 года в особняке эксцентричного мультимиллионера. «Охотник на лис» вышел в 2014 году и был номинирован на «Оскар» в пяти категориях.

На второй строчке — «Однажды в сентябре» 1999 года с Майклом Дугласом. Картина повествует о захвате израильских спортсменов в заложники бандой «Черный Сентябрь» в 1972 году на играх в Мюнхене. Третье место досталось документальному фильму «Олимпия» немки Лени Рифеншталь, прославившейся как «любимый режиссер Адольфа Гитлера». Вышедшая в 1938 году черно-белая картина повествует об играх, прошедших в Берлине в 1936-м.

В первую десятку также вошли фильмы «Скоростной спуск», «Мюнхен», «Огненные колесницы», «Олимпиада в Токио», «Мираж на льду», «Глазами восьми» и вышедшая в 2017 году лента «Тоня против всех». Завершает список комедия «Лезвия славы: Звездуны на льду» с Уиллом Ферреллом и Джоном Хидером.

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