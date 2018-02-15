Грабитель в черном напал на сотрудницу генконсульства США в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил сотрудницу генконсульства США, отобрав у нее сумку со служебным удостоверением, телефонами и паспортами. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает «Фонтанка».

51-летняя женщина обратилась в полицию накануне утром и рассказала, что грабитель напал на нее на парковке недалеко от дома: разбив стекло машины, схватил сумку стоимостью 75 тысяч рублей. В дорогой сумке лежали деньги, банковская карта, ключи от квартиры, работы и дачи, паспорта России и США, а также загранпаспорт, удостоверение и два iPhone 5c. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Все, что женщина запомнила о злодее, — тот был одет во все черное.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведутся поиски грабителя.

Позднее в Генеральном консульство США в Санкт-Петербурге опровергли информацию об ограблении, отметив, что в дипломатическом представительстве «нет сотрудников, которые бы соответствовали данному описанию». По данным «Интерфакс», жертвой грабителя стала женщина, получившая в Санкт-Петербурге паспорт гражданки США.

Ранее в посольства трех стран в Москве пришли конверты с белым порошком внутри. По данным источника «Ленты.ру», письма доставили вместе с утренней почтой. После их вскрытия дипмиссии были частично эвакуировали, на место вызвали сотрудников МЧС и Роспотребнадзора.

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