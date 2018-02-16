ОБСЕ увидела значительное продвижение частей ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно продвинулись в районе села Новоалександровка на западе Луганской области. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает РИА Новости.

По его словам, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий разведения техники: девять из них находились в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.

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«Мы снова движемся по нарастающей спирали насилия», — заявил Хуг. Он подчеркнул, что во время поездки в регион лично видел украинских солдат.

13 февраля секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что в течение 2017 года части ВСУ продвинулись вперед на десять и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, попытки сторонников самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик изменить конфигурацию на линии разграничения «закончились фиаско».

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.

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