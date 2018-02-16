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Конвульсии живого моллюска на суши попали на видео

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Видео: Daily Mirror

Посетитель ресторана в японском городе Кисивада, префектура Осака, снял на видео блюдо, которое проявило у него в тарелке необычную подвижность. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Он обратил внимание, что моллюск хоккигай, входящий в состав поданного ему блюда, шевелится, если потрогать его палочками. Несмотря на это, посетитель ресторана остался доволен угощением. По его словам, оно оказалось «исключительно вкусным».

Судя по указанному в меню названию, моллюски доставляются в ресторан живыми. «Тем не менее, не предполагается, что они станут жестикулировать в сторону обедающих», — отмечает издание.

Видео вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета в Японии. Многие предположили, что хоккигай был плохо приготовлен. Другие считают, что автору ролика нужно радоваться: по крайней мере, в свежести ингредиентов можно не сомневаться.

В январе сообщалось, что в меню японской сети закусочных «Тэнка Торимасу» появилась жареная курица-караагэ с запахом ног. Компания уверяет, что новое кушанье не только пахнет женскими ступнями, но и такое же липкое.

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