Британец провалился в канализацию и три дня блуждал под землей

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В пригороде Лондона спасли человека, который упал в канализацию и три дня не мог подняться на поверхность. Об этом сообщает издание Metro.

Местные жители услышали крики о помощи, которые раздавались из-под земли, и позвонили в экстренные службы. Полицейские открыли канализационный люк и помогли пострадавшему выбраться наружу. «Это так странно, — рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия. — Он был ужасно грязный и, по-моему, без обуви».

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48-летний мужчина утверждает, что свалился в открытый люк, не сумел выбраться на поверхность и решил отправиться на поиски другого выхода. За три дня он преодолел под землей почти десять километров. После спасения пострадавший тут же попросил закурить.

Представители компании Thames Water, отвечающая за лондонскую канализацию, сомневаются в достоверности показаний англичанина. Они полагают, что он забрался в трубу через водосток в полутора километрах от места спасения.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Индиана студента по ошибке заперли в пещере без еды и воды. Чтобы не умереть от жажды, он три дня слизывал влагу со стен пещеры.

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