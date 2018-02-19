Отслужившую в армии «Мисс Англию» затравили сослуживцы

Прозванную «Бой-Барби» британку затравили армейские сослуживцы после того, как она получила военную награду и титул «Мисс Англия». Об этом пишет Mirror.

Катрина Ходж (Katrina Hodge) рассказала, что нападки со стороны мужчин начались после того, как ее наградили за храбрость во время военной кампании в Ираке. На тот момент ей было 18 лет.

Ее часть перевозила заключенного боевика на военную базу возле города Басра, машина попала в аварию. Преступник схватил два автомата, однако девушка смогла обезвредить его и спасти жизни пяти своим коллегам.

По ее словам, после этого солдаты писали ей оскорбительные письма, называли «шлюхой и лгуньей» и один раз даже напали на нее в столовой. «Они ненавидели меня и считали, что награда досталась мне только из-за того, что я не мужчина, — рассказала она. — Один раз в столовой в меня запустили банку кока-колы, и она попала мне в голову. После этого я вообще перестала туда ходить».

Ходж получила прозвище «Бой-Барби» после того, как в 17 лет пришла на службу на каблуках, с накладными ресницами и розовым чемоданом. В 2009 году она одержала победу в конкурсе красоты «Мисс Англия». Сейчас Ходж 30 лет, по ее словам, на протяжении 12 лет службы она подвергалась сексистским нападкам со стороны коллег-мужчин.

Численность женщин в Вооруженных силах Великобритании составляет девять процентов от общего числа служащих. Всего армия Соединенного Королевства насчитывает около 154 тысяч служащих.

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