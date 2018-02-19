Смертельно опасное слабоумие признали заразным

Ученые университетского колледжа Лондона нашли доказательства того, что старческая деменция может передаваться через хирургические инструменты. Исследователи описали восемь случаев церебральной амилоидной ангиопатии (ЦАА) с мозговым кровотечением, которая развилась у пациентов, ранее перенесших операцию на головном мозге. Об этом пишет издание Science Alert.

При церебральной амилоидной ангиопатии поражаются сосуды головного мозга и происходит накопление амилоидов — белков, которые, как считается, провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Однако пока у больных ЦАА не были обнаружено характерного для смертельно опасной деменции значительного количества тау-белка, который образует клубки и нарушает формирование микротрубочек, необходимых для транспортировки веществ в клетках.

По словам исследователей, необходимо разработать новые методы обработки хирургических инструментов, чтобы предотвратить передачу патологических белков при операциях на мозге. В то же время амилоиды устойчивы к обычным способам обеззараживания, в том числе кипячению, сушке и воздействию формальдегида.

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