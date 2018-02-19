Песков предостерег от поспешных выводов о применении Крушельницким допинга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 19 февраля.

«Мы призываем всех-всех-всех дождаться официальных заявлений. Вы знаете, что и МОК ведет себя весьма осторожно, весьма корректно в этой ситуации. Давайте дождемся пробы B и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации», — сказал Песков.

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18 февраля у российского керлингиста Александра Крушельницкого возникли проблемы с допинг-пробой А. По информации «Спорт-Экспресса», в крови россиянина были обнаружены следы мельдония. Олимпийский комитет России подтвердил, что в отношении одного из российских спортсменов начато разбирательство в связи с допингом, однако отказался назвать его имя.

Позже «Чемпионат.com» сообщил, что и допинг-проба B Крушельницкого оказалась положительной.

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает версию, что в еду или питье Крушельницкого было подсыпано запрещенное вещество. Об этом рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, он также не исключил ошибку при взятии пробы А спортсмена.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой 13 февраля завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга. Если проба B также даст положительный результат, медаль перейдет к сборной Норвегии, которая проиграла России в матче за третье место.

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