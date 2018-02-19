Верующий с гранатой попросил Бога простить его грехи

Пономарь церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в грузинском Гори в понедельник, 19 февраля, обнаружил среди икон гранату, оставленную неизвестным посетителем храма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рядом с боеприпасом лежала записка с просьбой к Богу о прощении грехов.

Митрополит Горийский и Атенский Андрей рассказал, что также в письме неизвестный без каких-либо угроз или заявлений попросил передать гранату в правоохранительные органы.

15 февраля проект WarGonzo продемонстрировал, что произойдет, если обстрелять гранаты из пистолета. До этого было показано, что произойдет с гранатой Ф-1, если положить ее в работающую стиральную машину.

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