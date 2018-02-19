Иран обманул США и покупал высокие технологии в обход санкций

Иранская авиакомпания Mahan Air в обход санкций неоднократно приобретала через турецкие подставные компании американские реактивные двигатели и комплектующие для авиалайнеров. Об этом со ссылкой на бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США сообщает Wall Street Journal.

Изделия для самолетов иранская компания покупала несколько лет, последняя сделка была совершена в декабре 2017 года. Для этого использовались несколько турецких фирм. При этом властям США иногда получалось перехватывать транзакции до отправки комплектующих.

Компания Mahan Air осталась в американском санкционном списке из-за предполагаемых связей с иранским Корпусом стражей исламской революции и в связи с подозрением о поставках оружия в Сирию.

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Обнародованная информация может повлиять на сделку между американским производителем самолетов Boeing и другой иранской авиакомпанией Iran Air. В прошлом году Boeing подписал обязательство поставить 80 самолетов в течение 10 лет.

2 февраля стало известно, что в Конгресс США внесен законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Документ предполагает введение дополнительных ограничений, в том числе и против авиакомпании Mahan Air. Санкции против Ирана были ведены из-за подозрений, что Тегеран под видом освоения мирного атома создает ядерную бомбу. Иран отвергает все обвинения.

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