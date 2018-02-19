Генштаб перечислил вероятные направления ударов высокотехнологичного противника

В случае конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах. Об этом в официальном печатном органе Министерства обороны России, газете «Красная звезда» написал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах — на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве», — отметил он.

В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. «Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются. Мы будем модернизировать наше оснащение, признавая, что мы не можем ожидать успеха в борьбе в завтрашних конфликтах со вчерашним оружием», — отметил министр обороны США.

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