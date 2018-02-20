Мир
 
Последние новости
Евросоюз устал от Украины и забрал деньги
Пьяная британка случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы
Стивен Сигал стал лицом финансовой пирамиды
На Украине впервые официально подняли бандеровский флаг
Зафиксирована самая далекая суперсверхновая в истории
Сирийцы подошли к Африну и отошли
Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Евреи припомнили Исландии Третий рейх из-за запрета обрезания

Перейти в «Мою Ленту»

Лидеры еврейских общин в скандинавских странах вспомнили порядки нацистов времен Третьего рейха в ответ на законопроект о запрете обрезания в Исландии. Об этом сообщает издание Jewish News Online.

Главы нескольких из них написали открытое письмо исландским законотворцам, которые предлагают запретить мужское обрезания детям до 18 лет, если на то нет медицинских показаний. Нарушение будет караться тюремным сроком до 6 лет. По их мнению, это может вынудить последователей иудаизма покинуть страну.

В тексте подчеркивается, что это не первый случай в истории, когда власти ограничивают свободу вероисповедания евреев. Инициативу даже сравнивают с тем, что творилось в нацистской Германии, сообщает издание.

Исландские парламентарии в ответ заявили, что не хотят ограничивать религиозную свободу граждан, а лишь заботятся о здоровье детей. Проходить церемонию или нет, мужчина сможет решить сам после достижения совершеннолетия. Их слова ранее передавало The Reykjavik Grapevine.

Обрезание — религиозный обряд у верующих евреев и у некоторых других народов, состоящий в удалении крайней плоти у мальчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Scandinavian Jews warn: Circumcision ban in Iceland will stop Jewish life
Iceland Wants To Ban Circumcision Of Young Boys
Обвиняемый предложил судье полюбоваться на его пенис
Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику
Другие материалы рубрики
Мир00:0119 февраля
Сергей Лавров

Дивный вялый мир

Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
19:05Сегодня

Турок обвинили в обстреле сирийских войск

15:49Сегодня

Москва сообщила о гибели россиян в Сирии

19:34Сегодня

Сирийцы подошли к Африну и отошли

Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
17:06Сегодня

Полицейские заметили превращение Нидерландов в наркогосударство

13:35Сегодня

Малолетнюю проститутку в США принудили к сексу с раввином

17:36Сегодня

Сирийская армия пожаловала к курдам вопреки угрозам Турции

Мир00:0217 февраля

Всем бояться

Кто на самом деле виноват в косовской резне
13:52Сегодня

Российским военным в Сирии задумали сменить начальника

06:39Сегодня

Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю США

15:19Сегодня

Американских солдат научили пить кровь кобр

Россия
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Россиянка приютила бездомную иностранку и добилась помощи президента
Собчак обвинила Суркова в замшелом сексизме и указала роль мужчин в мире
Министр предрек сексуально активным россиянкам бесплодие
Российские студенты составили свой рейтинг вузов
Все материалы
Мир
Сергей ЛавровДивный вялый мир
Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
Турок обвинили в обстреле сирийских войск
Сирийцы подошли к Африну и отошли
Полицейские заметили превращение Нидерландов в наркогосударство
Сирийская армия пожаловала к курдам вопреки угрозам Турции
Усы долой: Родченкова пустили в расход
Перебежчик стал неузнаваем. Но он ли это?
Всем бояться
Кто на самом деле виноват в косовской резне
Все материалы
Бывший СССР
Опасная добыча
На Украине прессуют майнеров. Их сажают за терроризм и отбирают биткоины
На Украине впервые официально подняли бандеровский флаг
В расход: грузинские снайперы раскрыли стрелявших по Майдану
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
Киевляне заплевали украинского премьера и спикера Верховной Рады
Поляк разозлился на украинцев из-за национальности и избил их
Порошенко узаконил войну в Донбассе
Учитель доведенного до инсульта ребенка из ДНР сочла его травлю мелкой проблемой
Все материалы
Экономика
Крутите барабан
Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
Европа подготовила ответ в торговой войне с США
Развитие логистики усилит сегмент малого бизнеса
Литва испугалась остаться без помощи Европы
В Telegram появился бот с футбольной статистикой от bwin
Лужков захотел накормить Россию гречкой и расстроился из-за овса
Россияне закупились водкой
Все материалы
Силовые структуры
Маленький Чернобыль
Они отыскали в Чечне радиоактивную «бомбу» и разозлили Басаева
Кровавое воскресенье: в Дагестане расстреляли православных
Убиты пять человек, нападавший присягнул «Исламскому государству»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Оскорбившему следователя участнику убийства Немцова пригрозили новым сроком
Адвокаты Юрия Чабуева усомнились в выводах следствия по «Хованскому делу»
В МВД вновь озаботились защитными шлемами для водителей
Женщина-бармен убила посетителя кафе пятью ударами кулака
Все материалы
Наука и техника
Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Разгадана тайная технология строительства пирамид
В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
Россия нашла замену запрещенным Украиной авиадвигателям
Ученые нашли у будущих отцов причину возникновения шизофрении у потомства
Все материалы
Спорт
Голодные и злые
Россия приехала на Олимпиаду без лидеров. И это к лучшему
Прощай, победа: российский олимпиец попался на допинге
У керлингиста Крушельницкого нашли мельдоний. Это конец?
Норвежский олимпиец обвинил пойманного на допинге россиянина в краже его славы
Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде
Российских олимпийцев одарят машинами BMW
Российский призер Игр-2018 ответил на обвинения в применении допинга
Александр Абраменко и Илья БуровЧто, опять?
Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар
Все материалы
Культура
Пиши еще
«Довлатов» Германа и феминистский вестерн: что смотрят на Берлинском фестивале
Егор ЛетовЛетов умер у тебя на глазах
Он убил в себе государство, попал в психушку и стал героем
«Трип для разума, путешествие по телу»
Что происходило за дверями самой закрытой вечеринки в Москве
Создатель «Любэ» объявил войну рэпу и красивой жизни с сексом и наркотиками
Музыканта «Черного кофе» нашли мертвым
Серебряков назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки
Сталлоне порадовался своему воскрешению и выгнал дочерей из дома
Все материалы
Интернет и СМИ
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Названы самые удачные мужские имена для поиска любви в сети
В сети принялись «избивать» друг друга за неправильные фильмы
Собака за рулем ворвалась в интервью о стрельбе в школе
Украина поглумилась над олимпийскими атлетами из России и получила ответ
Все материалы
Ценности
Надвигается тьма
Почему черный — это новый черный
«Если араб не воюет, он дрифтует»
Богатым арабам джихад не нужен. Они любят бешеную скорость и наркотики
За заслуги
Вещи, которые спасут защитников Отечества от холода, скуки и опозданий
Президент Туркмении предложил народу бронированные Mercedes-Maybach
Российский дизайнер представил одежду «Только для Взрослых»
В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды
Шестилетнюю дочь поп-звезды заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Возобновление полетов из России в столицу Египта отложили на полтора месяца
Московских отельеров наказали за алчность
Россиянин свалился со скалы во время селфи
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
В Золотое кольцо России включили еще один город
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Все материалы
Из жизни
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Индиец вырастил рекордный урожай с помощью порноактрисы
Британца оштрафовали за продажу шаманам совиных голов
Фестиваль испускающих газы порноактрис приправят рэп-баттлом
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
Все материалы
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж
Lotus представил самую быструю дорожную модель в истории
Марка Porsche отказалась от дизелей
Показан не крутой снаружи и очень роскошный внутри Mitsubishi Lancer
Все материалы
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Всех построила
Пенсионерка из Японии навела шороху в архитектурном мире
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
В России ужесточат наказание за нелегальную перепланировку квартир
Все материалы