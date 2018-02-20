Евреи припомнили Исландии Третий рейх из-за запрета обрезания

Лидеры еврейских общин в скандинавских странах вспомнили порядки нацистов времен Третьего рейха в ответ на законопроект о запрете обрезания в Исландии. Об этом сообщает издание Jewish News Online.

Главы нескольких из них написали открытое письмо исландским законотворцам, которые предлагают запретить мужское обрезания детям до 18 лет, если на то нет медицинских показаний. Нарушение будет караться тюремным сроком до 6 лет. По их мнению, это может вынудить последователей иудаизма покинуть страну.

В тексте подчеркивается, что это не первый случай в истории, когда власти ограничивают свободу вероисповедания евреев. Инициативу даже сравнивают с тем, что творилось в нацистской Германии, сообщает издание.

Исландские парламентарии в ответ заявили, что не хотят ограничивать религиозную свободу граждан, а лишь заботятся о здоровье детей. Проходить церемонию или нет, мужчина сможет решить сам после достижения совершеннолетия. Их слова ранее передавало The Reykjavik Grapevine.

Обрезание — религиозный обряд у верующих евреев и у некоторых других народов, состоящий в удалении крайней плоти у мальчиков.

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