Россия заплатила МОК 15 миллионов долларов

Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники в среду, 21 февраля.

Выплата данной суммы — одно из условий частичного или полного восстановления членства России в МОК. Отмечается, что вопрос о восстановлении ОКР в правах будет рассматриваться 24 февраля.

Собеседник AFP добавил, что случай с российским спортсменом, в чьей допинг-пробе был обнаружен мельдоний, так или иначе повлияет на решение. «Однако версия керлингиста выглядит правдоподобной», — подчеркнул он.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций. Тогда же сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Кроме того, российский комитет обязали возместить расходы на расследование и заплатить 15 миллионов долларов, которые будут направлены на создание независимой системы тестирования спортсменов.

Ранее МОК уже рассматривал возможность восстановления ОКР в правах до конца Олимпиады в Пхенчхане, которая продлится до 25 февраля.

20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего на Играх-2018 бронзовую медаль, оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что вещество ему подмешали соперники, и отказался от проведения слушаний в Спортивной арбитражном суде, возбудившего в отношении него дело. МОК согласился рассмотреть версию Крушельницкого.

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