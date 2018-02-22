Астраханец из колонии провернул аферу и украл из бюджета 28 миллионов рублей

В Астрахани следователи передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении осужденного, который из колонии похитил 28 миллионов рублей, выделенных на реализацию государственной программы «Чистая вода». Об этом в четверг, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Фигуранту дела вменяется пять эпизодов мошенничества.

Следствием установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в местах лишения свободы, узнал о реализации государственной программы «Чистая вода» в Астраханской области. Через знакомых мужчина создал фирму и заключил договоры с подрядчиками, участвующими в госпрограмме. Заключенный обязался изготовить и поставить водоочистное оборудование, которое фактически таковым не являлось, в связи с чем обманным путем совершил хищение бюджетных средств на общую сумму более 28 миллионов рублей.

Аферу выявили сотрудники ФСБ.

За махинации в рамках госпрограммы был осужден бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, за что получил два года и один месяц колонии общего режима, передает ТАСС. По данным следствия, действия чиновника привели к неэффективному расходованию более 50 миллионов рублей бюджетных средств, в результате жители двух астраханских сел до сих пор не обеспечены питьевой водой.

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