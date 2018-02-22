Федерация керлинга России поборется за бронзу Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выступил с заявлением относительно лишения российских спортсменов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой бронзовых медалей в дабл-миксте на Олимпиаде в Пхенчхане. Его слова передает «Р-Спорт».

«К сожалению, с бронзовой олимпийской медалью за микст нам придется расстаться. Очень надеюсь и верю, что временно. Наша главная цель — возвращение олимпийской медали через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — заявил Свищев.

Ранее Крушельницкий признал факт обнаружения в допинг-пробах следов запрещенных препаратов и заявил о том, что вернет медали. CAS отменил слушания по делу российских керлингистов, сославшись на заинтересованность обеих сторон.

О том, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной, стало известно 20 февраля. Представители российской делегации в Пхенчхане подтвердили обнаружение мельдония в организме спортсмена.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали «бронзу» Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.

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