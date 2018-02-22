Россиянину дали пять месяцев за убийство голубя

Житель Омска получил от мирового судьи пять месяцев ограничения свободы за убийство голубя на глазах у детей, пишет «СуперОмск». Решение было вынесено 22 февраля.

В течение определенного судьей срока мужчина не имеет право уезжать за пределы региона и должен отмечаться по месту проживания.

При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимого двоих детей и состояние его здоровья.

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По материалам дела, 31-летний мужчина выстрелил камнем в голубя из рогатки, а потом обезглавил птицу.

Омич был пьян и, не реагируя на крики детей, охотился на птиц на футбольном поле. Ребята сами сфотографировали убитую им птицу, рассказали о произошедшем родителям и разместили пост в социальных сетях.

Мужчина неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Он признал вину в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК).

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