Популярную теорию появления жизни подвергли сомнению

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что некоторые белки гипотетически способны объединяться в самостоятельно размножающиеся амилоидные структуры. По мнению исследователей, именно подобные комплексы, а не РНК-молекулы могли сыграть главную роль в происхождении жизни на Земле. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Амилоиды представляют собой белковые агрегаты, состоящие из небольших слипшихся друг с другом пептидных цепей. Они оказывают патологическое воздействие на организм человека и животных, образуя фибриллярные отложения в тканях центральной нервной системы. В результате возникает болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Крейтцфельдта — Якоба. Однако у позвоночных животных существуют амилоиды, которые играют роль в образовании пигмента меланина, а у дрожжей используются для обеспечения молекулярной памяти.

Биологи показали, что амилоиды могут служить матрицей для синтеза коротких пептидов, которые соединяются в новые амилоиды. При этом продемонстрировано, что белковые агрегаты способны спонтанно образовываться в присутствии аминокислот. Поскольку образование пептидов с участием амилоидов происходит в широком диапазоне температур и концентраций соли в кислой и щелочной среде, белковые агрегаты могли стать основой для появления ранних форм жизни.

По мнению исследователей, амилоидный сценарий происхождения жизни более правдоподобен, чем гипотеза РНК-мира. Рибонуклеиновые молекулы, способные осуществлять катализ, с трудом могли появиться в пребиотических условиях и оставаться стабильными.

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